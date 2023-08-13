الاستماع لأقوال المصابين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأطفيح

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن تعرضها للانقلاب.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، لإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارة، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.