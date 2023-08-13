الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الفنانة أمانى فهمى عن معرضها "يوم آخر": ما زلت شغوفة برسم المناظر الطبيعية

معرض يوم آخر
معرض "يوم آخر"

 يفتتح المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية أماني فهمي، والذي يأتي بعنوان "يوم آخر"، المعرض الفردي الخاص، يوم الثلاثاء المقبل  الساعة 7 مساء، بقاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

وعن معرضها "يوم آخر"، قالت الفنانة أماني فهمي لــ"الدستور"، يضم المعرض 55 لوحة منفذة بألوان أكريلك مع كولاج، مساحات متفاوتة، أنتجت في الفترة من عام 2017 إلى العام الجاري 2023. المعرض هو إهداء لأعزاء رحلوا عن عالمنا المرئي، وتستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري.

وأضافت الفنانة، ينطوي الكون على خفايا وأسرار ملهمة بالنسبة لي، خاصة أنني كنت وما زلت شغوفة برسم المناظر الطبيعية المنفتحة على بانوراما المشهد المتسع، فللسماء عشق خاص وفي النظر إليها وتأمل تشكّلاتها السحابية دروس في الفن والجمال، ومن السماء إلى الأرض.. مكمن بنية الطبيعة؛ كان للثنائيات التضادية المعنى الأهم كحقيقة أزلية وأيضًا كمضمون بصري وجمالي في رؤيتي، حيث الأبيض والأسود ومنها نشأت إرهاصات أولية للاقتراب من طبيعة الطين والحجر والتراب مكونات الأرض والإنسان؛ فتراب الأرض يروي علاقة سرمدية تربط الحياة بالموت.

 

وشددت الفنانة أماني فهمي حول معرضها "يوم آخر": وجدت ضالتي داخل ثنايا تلك العلاقة، ففيها تعزية للنفس ومرتبة وجدانية نافذة إلى ما وراء ظاهرة الرحيل والانتقال إلى عالم خفي، كانت بالنسبة لي مراثي فتحت أبوابًا إلى آفاق ومعاني الوجود والعدم وبقايا الرفات؛ أديم الأرض وتجاويفها.. أشلاء هشة كالزغب، التبدد مع دورة الأرض عبر دوامات تتوالى ولا تتوقف في رحلة من التكوّن إلى العبور .. ومن بعد أديم الأرض الذي نراه ببصر الحواس جاء اهتمامي بالسديم أو الغبار الكوني في الفضاء، فلم يعد الرثاء هو موضوعي.

الفنانة أماني فهمي عن معرضها يوم آخر مازلت شغوفة برسم المناظر الطبيعية متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية قاعة الباب سليم

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