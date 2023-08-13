حازم عطية يكشف لـ"الشاهد" كيفية استقبال أهالى الفيوم للسياح بمهرجان موسيقى الشعوب

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إن مهرجان موسيقى الشعوب بالفيوم، أقيم دورتين، مشيرًا إلى أنه فوجئ أن أحد سفراء الدول المشاركة يخبره بكيفية استقبال أهالي الفيوم لهم بالعام الأول.

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السفير قال له إنه في السنة الأولى كان الأهالي يلقون عليهم الحجارة وكانوا غير سعداء بوجودهم، موضحًا أنه في العام الثاني تم رصف الطرق وإضاءتها وزراعة الأشجار حتى المعبد.

وتابع، أنه بعد تعامد الشمس كان يتم إقامة بزار مفتوح وفطار بلدي، مؤكدًا أن هذا السفير أخبره أنه في العام الثاني وجدوا الأطفال يستقبلونهم بالتصفيق، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا أن السياح يحملون الخير لهم.

مشاركة الأهالي بالاحتفالية

وأشار إلى أن مدير الأمن، أخبره أن عدد من أهالي الفيوم يريدون حضور الحفلات وعرض سلعهم للسياح، فأخبره بموافقته على حضورهم ومشاركتهم.