الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تطلع المملكة المتحدة على الاحتياجات العاجلة للجيش

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 اطلع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى نظيره البريطانى الأدميرال تونى راداكين على الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني.

وقال زالوجنى - فى منشور على تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "تم عقد اجتماع بناء فى كييف مع الشركاء البريطانيين"، مشيرا إلى أنه تم بحث الوضع على طول خط المواجهة، بالإضافة إلى مسار العمليات الهجومية والدفاعية لأوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا بدأت الجولة الأولى من المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للعثور على جثة سائح داخل مطعم بالهرم

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هاجر أحمد تتغزل فى زوجها

المصرى يكشف حقيقة المفاوضات مع بن شرقى ويوضح تطورات صفقة باهر المحمدى

حازم عطية لـ"الشاهد": تم الاستيلاء على 12 فدانًا من المنطقة الصناعية بالفيوم وقت الفوضى

الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض عقوبات على النيجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم