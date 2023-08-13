أوكرانيا تطلع المملكة المتحدة على الاحتياجات العاجلة للجيش

اطلع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى نظيره البريطانى الأدميرال تونى راداكين على الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني.

وقال زالوجنى - فى منشور على تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "تم عقد اجتماع بناء فى كييف مع الشركاء البريطانيين"، مشيرا إلى أنه تم بحث الوضع على طول خط المواجهة، بالإضافة إلى مسار العمليات الهجومية والدفاعية لأوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا بدأت الجولة الأولى من المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.