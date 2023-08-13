الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية المتاحة في مصر لرصد مدى استقرار الريال أمام الجنيه المصري في معاملات البنكنوت والتحويلات.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في البنوك المصرية
 

نرصد في التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 
 8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع 

ارتفاع أسعار الغاز لـ2.786 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

تحرك برلمانى بسبب أسعار الكتب الخارجية.. ومطالبات للحكومة بمواجهة الأزمة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 
 

دولار أمريكى 
30.8289 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

يورو 
33.9951 جنيه للشراء 
34.1504 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.3685 جنيه للشراء 
39.5465 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
23.0015 جنيه للشراء 
23.1069 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.5627 جنيه للشراء 
4.5822 جنيه 

كرون نرويجى 
3.0322 جنيه للشراء 
3.0462 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9016 جنيه للشراء 
2.9145 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.3057 جنيه للشراء 
35.4663 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.4313 جنيه للشراء 
21.5259 جنيه للبيع

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بعد ارتفاع أسعار الذهب.. التموين: لولا مبادرة زيرو جمارك لوصل سعر الجرام لـ3000 جنيه

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أسعار الذهب ترتفع 220 جنيهًا للجرام في أقل من 24 ساعة

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