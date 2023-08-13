سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية المتاحة في مصر لرصد مدى استقرار الريال أمام الجنيه المصري في معاملات البنكنوت والتحويلات.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في البنوك المصرية



نرصد في التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13 أغسطس 2023



دولار أمريكى

30.8289 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

33.9951 جنيه للشراء

34.1504 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.3685 جنيه للشراء

39.5465 جنيه للبيع

دولار كنـدى

23.0015 جنيه للشراء

23.1069 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5627 جنيه للشراء

4.5822 جنيه

كرون نرويجى

3.0322 جنيه للشراء

3.0462 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9016 جنيه للشراء

2.9145 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.3057 جنيه للشراء

35.4663 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.4313 جنيه للشراء

21.5259 جنيه للبيع