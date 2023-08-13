سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية المتاحة في مصر لرصد مدى استقرار الريال أمام الجنيه المصري في معاملات البنكنوت والتحويلات.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في البنوك المصرية
نرصد في التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13 أغسطس 2023
دولار أمريكى
30.8289 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.9951 جنيه للشراء
34.1504 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.3685 جنيه للشراء
39.5465 جنيه للبيع
دولار كنـدى
23.0015 جنيه للشراء
23.1069 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5627 جنيه للشراء
4.5822 جنيه
كرون نرويجى
3.0322 جنيه للشراء
3.0462 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9016 جنيه للشراء
2.9145 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.3057 جنيه للشراء
35.4663 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.4313 جنيه للشراء
21.5259 جنيه للبيع