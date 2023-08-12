السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفيرة منى عمر تُبرز جهود الدولة فى دعم المرأة وتمكينها سياسيًا

جريدة الدستور

كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن جهود الدولة لدعم المرأة وتمكينها سياسيًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك جهودًا كبيرة للدولة المصرية في دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في الجمهورية.

وأضاف أن الميزة النسبية للمرأة التي أعطاها الرئيس السيسي لسيدات مصر منذ توليه الحكم حافز كبير لبذل الجهود من أجل الاستمرار والقيام بأكثر مما تملك لتحقيق التقدم المنشود وليس فقط الحصول علي حقوقها.

وأشارت إلى أن كل محافظات مصر حصل بها صدى للمبادرات الرئاسية في دعم وتمكين المرأة، موضحًا أنه كان هناك إقبال على العملية الانتخابية من المرأة باعتباره مؤشرًا على عملية التمكين السياسي في كل محافظات مصر.

منى عمر وزير الخارجية الرئيس السيسي تمكين المرأة محافظات مصر

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