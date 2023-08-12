مصدر بالزمالك يكشف مصير محمد عواد مع الفريق فى الموسم المقبل

كشف مصدر بالزمالك عن موقف إدارة النادي تجاه محمد عواد، حارس مرمى الفريق، واستمراره من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الإدارة كانت مرحبة في وقت سابق برحيل محمد عواد في ميركاتو الصيف الجاري بسبب الراتب السنوي الكبير له ومحاولة الاستفادة من بيعه حتى لا يرحل بالمجان، حيث يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع الفريق ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تراجعت تمامًا عن فكرة رحيل محمد عواد بسبب مشكلة إيقاف القيد التي تعرض لها النادي وهو ما دفعها لمراجعة أوراقها من جديد والتراجع عن رحيل عواد والتمسك ببقائه مع الفريق في الموسم المقبل.

وقام مسئولو الزمالك بقيد محمد صبحي وعواد في قائمة الفريق للموسم الجديد وتأجيل فكرة استقدام حارس مرمى جديد بعدما كان التفكير في التعاقد مع جنش، حارس مرمى فيوتشر، وعودته مرة أخرى إلى الفريق.