"جابر" بعد انضمامه للغرف التجارية: خطة للنهوض بالتجارة وضبط الأسواق

قال أحمد جابر، عضو الغرف التجارية بالجيزة، إن هناك خطة عمل سيقوم مجلس إدارة الغرفة بمناقشتها خلال أول اجتماع للغرفة، مشيرًا إلى الدورة الجديدة سوف تشهد تغيرات جذرية في خدمة التجار ودعم القطاع التجاري.

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين أحمد جابر عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة للدورة 2023-2027.

وشمل القرار تعيين 8 أعضاء وهم أحمد جابر محمد علي سعيد عضو اتحاد الصناعات، وأسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات، وعمرو جلال، وأشرف كرم كردي، وأسامة أحمد العرقسوس، وحسام رفعت شحاتة ومحمد أحمد أبو قاسم، ومحمد هشام سيد أحمد.

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.