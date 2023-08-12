السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جابر" بعد انضمامه للغرف التجارية: خطة للنهوض بالتجارة وضبط الأسواق

أحمد جابر
أحمد جابر

قال أحمد جابر، عضو الغرف التجارية بالجيزة، إن هناك خطة عمل سيقوم مجلس إدارة الغرفة بمناقشتها خلال أول اجتماع للغرفة، مشيرًا إلى الدورة الجديدة سوف تشهد تغيرات جذرية في خدمة التجار ودعم القطاع التجاري.

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين أحمد جابر عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة للدورة 2023-2027.

وشمل القرار تعيين 8 أعضاء وهم أحمد جابر محمد علي سعيد عضو اتحاد الصناعات، وأسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات، وعمرو جلال، وأشرف كرم كردي، وأسامة أحمد العرقسوس، وحسام رفعت شحاتة ومحمد أحمد أبو قاسم، ومحمد هشام سيد أحمد.

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

اتحاد الصناعات المصرية أسامة الشاهد إدارة الغرفة أحمد سمير اتحاد الصناعات

الأكثر قراءة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

المعاينات تكشف السبب الرئيسى وراء نشوب حريق السيدة زينب

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

دينا عثمان: سعيدة بتجربة نائب محافظ مطروح.. وسأعمل لتحقيق رؤية القيادة والنهوض بالدولة

حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم