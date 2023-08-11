الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إبراهيم خان.. نجم الظل

الفنان الراحل إبراهيم
الفنان الراحل إبراهيم خان

حقق الفنان الراحل إبراهيم خان حضورًا مؤثرًا ولافتًا طوال مسيرته الفنية فى السينما، وفى الدراما المصرية. 

ولد الراحل في ١٢ أغسطس ١٩٣٦ لأب سودانى وأم مصرية، وجاء إلى مصر فى ١٩٥٤، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج فيه سنة ١٩٦١، وخلال فترة دراسته فى القاهرة مثّل فى الإذاعة والتليفزيون، وعمل مؤلف برامج أطفال.

بدأ عمله فى إذاعة ركن السودان التى تحول اسمها بعد ذلك إلى إذاعة وادى النيل، وعلى الرغم من حياته فى مصر فإنه لم يحصل على الجنسية المصرية، وإنما احتفظ بجنسية والده إلى أن قابل أحد المنتجين بالصدفة الذى أقنعه بإمكانية عمله ممثلًا، وأكد له أنه يصلح للتمثيل فكانت مسيرته الفنية المتميزة، ليدخل السينما من خلال عدد من الأفلام اللبنانية. فى لبنان قابل المخرج حسام الدين مصطفى فرشحه للعمل فى فيلم «الشجعان الثلاثة»، ثم توالت أفلامه فى القاهرة لتصل إلى نحو ٤٠ فيلمًا، ومن أهمها «دائرة الانتقام»، و«غروب وشروق»، و«الصعود إلى الهاوية»، و«الحب والثمن»، و«الأشرار»، و«نهاية الشياطين»، و«العسل المر»، ومن أهم مسلسلاته أيضَا «رأفت الهجان»، و«جوارى بلا قيود»، و«لؤلؤ»، و«نار ودخان»، و«نور الصباح».

ويعتبر الراحل من المحظوظين فنيًا، حيث كانت بدايته مع مجموعة من الأعمال السينمائية القيمة، وتم اختيار ٣ من أفلامه ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦، وهى «غروب وشروق» ١٩٧٠، و«المذنبون» ١٩٧٦، و«الصعود للهاوية» ١٩٧٨.

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