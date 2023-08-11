الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير روسيا فى لندن: أوكرانيا نشطة بفضل الدعم الغربى وأمريكا

أندريه كيلين
أندريه كيلين

أكد أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، أن أوكرانيا نشطة بفضل الدعم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن القوات الروسية حافظت على المواقع التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية في وقت سابق في الجزء الشمالي من لوجانسك.

وقال «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أمام هذه الخسائر الهائلة من القوات الأوكرانية لا يمكن الحديث عن أي تقدم حققه الهجوم الأوكراني المضاد، ومن ثم الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى، مشيراً إلى أن أوكرانيا نشطة بفضل الدعم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخص تزويد أوكرانيا بالأسلحة لطالما هذا التزويد الغربي موجود فالحرب مستمرة.

وكشف أن القوة البشرية في أوكرانيا يتم استنزافها إلى حد بعيد للغاية، لافتاً إلى أن عدد السكان الآن المتبقي في أوكرانيا نصف ما كان موجوداً قبل عام 2014، وهو الوقت التقريبي الذي بدأت به المشاكل مع أوكرانيا، وبمجرد توقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية والغربية ستنتهي المشكلة مع الحكومة الأوكرانية.

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