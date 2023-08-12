مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 12-8-2023

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 12-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في المساجد في كافة أنحاء الجمهورية.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 12-8-2023 بالمحافظات

يقدم لكم "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 12-8-2023 في المحافظات وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية المخصصة في نشر بيان يومي بمواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات مصر والمعتمدة رسميًا من وزارة الأوقاف وهى كما يلي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرًا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرًا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرًا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:03 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:57 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:16 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:55 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:24 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:39 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:37 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:02 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:38 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:05 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:55 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:20 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:26 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:44 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:40 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:40 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:05 مساء.