1500 جنيه للطن.. تفاصيل الاتفاق على سعر توريد البنجر لشركات السكر

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إعلان موحد لجميع شركات سكر البنجر، الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة، برفع سعر توريد طن محصول البنجر من 600 جنيه سعر أساسي+ 275 العلاوات الاستثنائية، ليصبح السعر الشامل 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16%.

وتحدد الأسعار وفقا للأتي:

-1500 جنيه للتوريد من 1-2-2024 إلى 15-3-2024

-1400 جنيه للتوريد من 16-3-2024 إلى 31-3-2023

-1300 جنيه للتوريد من 1-4-2024 إلى 15-4-2024

-1200 جنيه للتوريد من 16-4-2024 إلى 30-4-2024

-1100 جنيه للتوريد من 1-5-2024 إلى نهاية الموسم

ثانياً - سعر العلاوات

زيادة علاوة الحلاوة من 40 جنيهاً للبنط إلى 100 جنيه / طن لكل بنط حلاوة فوق 16.

زيادة علاوة النظافة من 20 جنيهاً للبنط إلى 50جنيهاً / طن عند 2 شوائب وفقاً للآتي:

حتى 2% -50 جنيهاً

من 2.15%-3%-35 جنيها

من 3.1% -4%-20جنيها

من 4.1-5 %-10 جنيهات

ثالثا- بخلاف المزايا والحوافز الأخرى التي تقدمها الشركات للسادة المزارعين نقل المحصول مجاناً، و تقديم خدمات الميكنة مجانا للزراعة الآلية ،و الدعم المجانى لكامل ثمن التقاوى فى العروة المبكرة ودعم 75% من ثمن التقاوى لباقي العروات،و خدمة الأرض 200 جنيه للفدان ، والزراعة الآلية مجاناً للمزارعين المتعاقدين ، توفير المخصبات الزراعية والمبيدات بالآجل ،وتقديم رشة مجانية بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، دعم نقدى لمبيدات دودة ورق القطن تصرف مع مستحقات السادة المزارعين للعروة المبكرة.

كان قد عقد وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، للاتفاق على القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين).

ووجه وزيرا التموين والزراعة، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت الاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية.

كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد على وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات؛ تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد، مع وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

من ناحيته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.