السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

ننشر لكم رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط، حيث يعيش طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 الدور الثاني، حالة من الخوف و القلق بشأن النتائج، وذلك بعد الانتهاء منها يوم الثلاثاء الماضي.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط

وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة للامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات، وخلال الأيام القليلة المقبلة، ينتظر طلاب الدبلومات الفنية من جميع الشعب ظهور نتائج الدور الثاني، حيث تظهر مباشرةً على بوابة التعليم الفني وعدد كبير من المواقع الأخرى.

عدد طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وصل عدد الطلاب للدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني نحو 58118 طالبًا، موزعين على 358 لجنة امتحانات لجميع الطلاب سواء صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر الإعلان عن  نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بدء من يوم 25 وحتي نهاية الشهر.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لك في التنسيق

رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، يُمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2022-2023، الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول علي بوابة التعليم الفني للنتائج عبر الرابط التالي:
https://nategafany.emis.gov.eg.
الخطوة الثانية: الضغط علي أيقونة " الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني".
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة تحديد الشعبة الخاصة بالدبلوم الفني سواء كانت: زراعي - فندقي - تجاري.
الخطوة الرابعة: ثم كتابة بيانات المدرسة التي كان يدرس بها.
الخطوة الخامسة: تحديد محافظة الإقامة.
الخطوة السادسة: كتابة البيانات الخاصة بالطالب/ة المستعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.
الخطوة السابعة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
الخطوة الثامنة: الضغط على ايقونة " الاستعلام".

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