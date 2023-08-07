الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لك في التنسيق

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الكليات المتاحة لطلاب التعليم الفني يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن الكليات المتاحة لهم فى التنسيق، جيث بدأ التنسيق يوم السبت الماضي ويستمر حتى نهاية الاسبوع الجارى.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام فى التنسيق هى (التجارة - التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات متابعته لتسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أنه في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المُنعقدة يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، تم فتح باب التسجيل في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، والتي بدأت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات"، والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية"، للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024، موضحًا أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل قبل موعد الاختبارات بخمسة أيام.

 

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الطلاب الراغبين في التقدم للاختبارات، يُمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

 

1. اختبارات كليات التجارة:

https://scu.eg/news/comm_competition/

 

 

2. اختبارات كليات الهندسة:

https://scu.eg/news/eng_competition/

 

 

3. اختبارات كليات الزراعة:

https://scu.eg/news/agri_competition/

 

 

4. اختبارات كليات الحقوق:

https://scu.eg/news/law_competition

 

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