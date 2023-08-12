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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 12-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 12-8-2023 في الأسواق المصرية، من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب بفعل استقرار أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية، وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية.


مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 12-8-2023

نستعرض تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 12-8-2023 والتي لم يطرأ عليها أي تغييرات في الآونة الأخيرة بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية منذ شهر أكتوبر الماضي وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 35500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 34500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 35500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 33500 جنيه للطن.

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سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 33500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 32500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 33700 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 35000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 34500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 32000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 32300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 33400 جنيه للطن.

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سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1750 جنيها للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيها للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1720 جنيها للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1620 جنيها للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1680 جنيها للطن.

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