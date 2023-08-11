دبلوماسى أمريكى سابق: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستظل مستمرة

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكية السابق، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستظل مستمرة في الوقت الراهن بشكل كبير، في إطار دفاع كييف عن نفسها وعن أراضيها، وأيضًا لتنفيذ ما تشنه من هجمات مضادة لاستعادة الأراضي المحتلة من روسيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لشاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة: "هناك الكثير من التوقعات على مدار الأشهر الماضية"، لافتًا إلى أن أوكرانيا تطلب المزيد من الدعم لاستعادة أراضيها وسط محاولات الجانب الروسي لضم أكبر عدد والتوغل في الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية يربو على 113 مليار دولار، موضحًا أن المساعدات العسكرية الأمريكية فقط لأوكرانيا بلغت قيمتها 60 مليار دولار، مما يجعل أوكرانيا هي الدولة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من واشنطن.