كاتب تشادى لـ"القاهرة الإخبارية": لدينا أزمة غذاء حقيقية وأمور المعيشة صعبة

أكد الكاتب الصحفي التشادي آدم حسن مكاوي، أن الوضع الإنساني في دولة تشاد والتي استقبلت أعدادًا كبيرة من السودانيين بلغ أكثر من 320 ألف لاجئ، أصبح مأساويًا ومقلقًا للغاية، خاصة فيما يخص أزمة الغذاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة: لدينا بالفعل أزمة حقيقية في تشاد في الحصول على الغذاء وأيضًا توافر الاحتياجات الأساسية للحياة، فضلًا عن أمور المعايشة والنقل من مكان لآخر والكهرباء، والتي نعاني منها منذ القدم.

وأكد أن الأزمة باتت أشد سوءًا في تشاد بسبب أعداد اللاجئين المهول الذي دخل البلاد مع هذه المعيشة الصعبة التي يعيشها سكان البلد الأصليون.

وتستضيف العاصمة نجامينا الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عُقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة.

وكشف وزير خارجية تشاد عن أن اجتماع الآلية الوزارية شدد على ضرورة إيصال المساعدات إلى الشعب السوداني.

وذكر أن اجتماع الآلية الوزارية، دعا إلى استمرار الاتصالات مع الأطراف كافة لوقف إطلاق النار بالسودان، موضحًا أن خطة التحرك تتضمن وقف إطلاق النار وإجراء حوار شامل سوداني وتعزيز المساعدات الإنسانية.

ويبحث وزراء خارجية دول جوار السودان - في اجتماعهم - مختلف جوانب الأزمة السودانية، بجميع أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعّال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.