الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| شوبير يكشف مصير "شريف" مع الأهلي وبهاء سلطان يشعل أجواء العلمين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

أخبار عديدة تم نشرها وتداولها في الصباح الباكر، اليوم الجمعة، وشملت جوانب متعددة اجتماعية ورياضية وفنية وعالمية، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" لكم أبرزها بنشرة "أخبار فاتتك".

- أحمد شوبير يكشف مصير محمد شريف مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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- بهاء سلطان يشعل حفل مهرجان العلمين (فيديو)

بهاء سلطان

أشعل النجم بهاء سلطان،  حفله الغنائي بمسرح العلمين أرينا، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة النجمة كارول سماحة التي حققت نجاحا كبيرا.

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- بايدن يطلب من الكونجرس 13 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

بايدن

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما جاء في رسالة من مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يانج.

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- أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

الدواجن

سجلت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعارها أمس، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 2 جنيه لتسجل في بورصة الدواجن الرئيسية 62 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار البيض ارتفاع طفيف.

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- محمد أبو داوود: عشقى للمسرح لا ينته.. ودورى فى الـ"العائدون" صعب للغاية

الفنان محمد أبو

قال الفنان محمد أبو داوود، إن حبه للفن يجعله يوافق على أي دور مسرحي، معبراً:"أول أجر ليا في الفن 12 جنيه وكنت شغال في فرقة والدى  سنة 1970".

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- للشباب حتى 28 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات تأمينات الحياة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

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احمد شوبير الاهلى محمد شريف بهاء سلطان مهرجان العلمين بايدن أسعار الفراخ محمد أبو داوود وزارة العمل

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