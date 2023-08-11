بهاء سلطان يشعل حفل مهرجان العلمين (فيديو)

أشعل النجم بهاء سلطان، حفله الغنائي بمسرح العلمين أرينا، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة النجمة كارول سماحة التي حققت نجاحا كبيرا.

وبدأ النجم بهاء سلطان الحفل بغناء مجموعة من أغانيه الشهيرة، أبرزها أغنية "الواد قلبه بيوجعه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاركته الحفل الجديد.

وانتهت قبل قليل، النجمة كارول سماحة، من حفلها الغنائي الضخم المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور جماهيري بالآلاف، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين أرينا بعد انتهاء حجز التذاكر بالكامل قبل الحفل بأيام.

وحرصت “كارول”، على تقديم عدد من الأغنيات التي اشتهرت بها في مصر وحققت بها نجاحات كبيرة، وقدمت أغنيات “حبيت دلوقت ويا شباب يا بنات” وهي الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وحرصت على مشاركتها للجمهور في الغناء.