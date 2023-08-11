الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعارها أمس، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 2 جنيه لتسجل في بورصة الدواجن الرئيسية 62 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار البيض ارتفاع طفيف.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر.

 

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء :  62 جنيه .
  • سعر الدواجن  الساسو  :   104 جنيه .
  • سعر الفراخ أمهات بيضاء   : 55 جنيه .

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  • سعر الفراخ البلدي : 110 جنيه
  • دواجن بياض أبيض سلك 57 جنيه
  • دواجن بياض أحمر أرضي     66 جنيه

 

سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت أبيض     12 جنيه
  • كتكوت أبيض شركات    15 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان     10.25 جنيه
  • كتكوت ساسو     10جنيه
  • كتكوت ساسو بيور 10 جنيه
  • كتكوت بلدي 6.50 جنيه
  • كتكوت هجين      7.75 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض      4 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر       3.50 جنيه.

 

سعر البيض اليوم 

ارتفعت اليوم سعر البيض مع ارتفاع أسعار الفراخ، ولكنه كان ارتفاع طفيف بنحو جنيه واحد فقط في المزرعة ويرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك، وجاء سعر البيض اليوم في المزرعة كالتالي: 

 

  • بيض أبيض 104 جنيه
  • بيض أحمر  106 جنيه
  • بيض بلدي  115 جنيه

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