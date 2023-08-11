أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعارها أمس، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 2 جنيه لتسجل في بورصة الدواجن الرئيسية 62 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار البيض ارتفاع طفيف.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء : 62 جنيه .

سعر الدواجن الساسو : 104 جنيه .

سعر الفراخ أمهات بيضاء : 55 جنيه .

سعر الفراخ البلدي : 110 جنيه

دواجن بياض أبيض سلك 57 جنيه

دواجن بياض أحمر أرضي 66 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 12 جنيه

كتكوت أبيض شركات 15 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه

كتكوت ساسو 10جنيه

كتكوت ساسو بيور 10 جنيه

كتكوت بلدي 6.50 جنيه

كتكوت هجين 7.75 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر البيض اليوم

ارتفعت اليوم سعر البيض مع ارتفاع أسعار الفراخ، ولكنه كان ارتفاع طفيف بنحو جنيه واحد فقط في المزرعة ويرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك، وجاء سعر البيض اليوم في المزرعة كالتالي:

بيض أبيض 104 جنيه

بيض أحمر 106 جنيه

بيض بلدي 115 جنيه