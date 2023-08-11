محمد أبو داوود: عشقى للمسرح لا ينتهى.. ودورى فى الـ"العائدون" صعب للغاية

قال الفنان محمد أبو داوود، إن حبه للفن يجعله يوافق على أي دور مسرحي، معبراً:"أول أجر ليا في الفن 12 جنيه وكنت شغال في فرقة والدى سنة 1970".

العمل المسرحي

وأكد الفنان محمد أبو داوود، خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامية شافكي المنيري، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه عمل في مسرح الدولة في بدايته، معبراً:" أباطرة المسرح متواجدين في مسرح الدولة، وكنت بخلص المدرسة وأروح أعمل بروفات".

العائدون

وأضاف في حديثه، أنه عمل مع أساتذة كبار ومنهم: يوسف وهبى وسناء جميل وكريمة مختار، كما أنه شارك في عدد من مسلسلات وطنية ومنها مسلسل العائدون ، قائلاً:" مسلسل العائدون كان بالنسبة لى كان صعب جداً لإني بجسد حقيقة واقعة وفي الفترة دى حفظت الكلام جيد لشد المشاهد لما حدث وقتها".

واستطرد: “كنت في فترة مهتم بالإخراج المسرحي وعملت أعمال لفؤاد المهندس وشويكار وعدد من النجوم الكبار وقتها”.