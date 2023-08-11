الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بهاء سلطان يستعيد ذكريات أغانيه الناجحة بـ"قوم أقف" فى العلمين الجديدة

بهاء سلطان
بهاء سلطان

حرص النجم بهاء سلطان على تقديم مجموعة كبيرة من أغنياته بحفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة االحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والذي يحضره الآلاف من محبيه ومتابعية.

وقدم بهاء عددا من أغنياته التي كونت شهرته، حيث استعاد عددا من أغنياته القديمة منها «قوم أقف وأنت بتكلمني وأنا مصمم» وغيرها من الأغنيات.

وأشعل النجم بهاء سلطان، حفله الغنائي بمسرح العلمين أرينا، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة النجمة كارول سماحة التي حققت نجاحا كبيرا.

وبدأ النجم بهاء سلطان الحفل بغناء مجموعة من أغانيه الشهيرة، أبرزها أغنية "الواد قلبه بيوجعه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاركته الحفل الجديد.

وقبل قليل أحيت النجمة كارول سماحة حفلها بالعلمين أرينا قبل بهاء سلطان، وعبرت كارول سماحة عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور المصرية قائلة: “سعيدة بوجودي في مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين الجديدة وسعيدة لوجودي بين الجمهور المصري ومصر هي بلدي الثاني أنا عايشة هنا من سنين وشكرا للشركة المتحدة على تنظيمها المهرجان الضخم”.

النجم بهاء سلطان بهاء سلطان مهرجان العلمين العلمين أنا مصمم بهاء

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