الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": جماعة الإخوان شاركت فى تنفيذ عملية الكلية الفنية العسكرية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومختار نوح

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن طلال الأنصاري أحد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي نفذ عملية الكلية الفنية العسكرية اعترف له بأن جماعة الإخوان الإرهابية شاركت في العملية.

وأضاف "نوح"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنت أحسب أن الإخوان لا دخل لهم فيما حدث، ولكن طلال الأنصاري أمدني بالوثائق وحكى لي التفاصيل، وقال لي أيضًا إن الهضيبي قال لصالح سرية اتكلوا على الله إن وفقكم الله فنحن معكم وإن لم تنجحوا فإننا لا نعرفكم". 

وتابع أن طلال الأنصاري قال له إن صالح سرية المسئول عن تنفيذ العملية كان يريد أن يتراجع عن العملية، لكنه خاف أن يظهر كطفل أمام الإرهابيين، فأقدم على تنفيذ العملية، وفشلت، وكانت النهاية أن صالح سرية اعترف على نفسه فقط ولم يعترف على شركائه وأحب أن يموت بطلًا. 

صالح سرية لم يعترف في التحقيقات على الإخوان

وأشار إلى أن صالح سرية لم يعترف في التحقيقات على سيد سابق ومحمد الغزالي والهضيبي، كما أخبره طلال الأنصاري أنه كان على علاقة بهم، كما أنه كان مقيمًا عند زينب الغزالي مع زوجته وأسرته حتى يحصل على شقة جديدة.

مختار نوح عملية الكلية الفنية العسكرية الإخوان طلال الأنصاري صالح سريه

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