الصحة الروسية تكشف حصيلة الخسائر البشرية فى انفجار مصنع زاغورسك بضواحى موسكو

أعلنت وزارة الصحة الروسية حصيلة انفجار مصنع زاغورسك للبصريات التقنية، في مدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو.

وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للحادث الذي وقع في (أراضي) المصنع أصيب 80 شخصا، وتوفي شخص واحد. بينما تم علاج 56 مصابا منهم في العيادات الخارجية، وغادر 8 أشخاص بالفعل المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف: "وفي الوقت الحالي يوجد حاليا 15 مريضا في المراكز العلاجية".

وتابعت الصحة الروسية: "وبذلك، يتواجد 13 مصابا في المستشفى المحلي المركزي في الحي، وقد تم تقييم حالة 3 منهم على أنها شديدة الخطورة، مقابل 10 منها متوسطة الخطورة".

كما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى المركزي لمنطقة ميتيشي.

إلى ذلك تم نقل المصابين إلى المركز الوطني لبحوث وجراحة الدماغ والأعصاب "بوردنكو" التابع لوزارة الصحة الروسية.

وشدّدت وزارة الصحة على أن "جميع المصابين في الحادثة يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بشكل كامل".

يذكر أن انفجارا ضخما سجل في المصنع المذكور، نهار الأربعاء، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.