الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ شئون دولية: فرنسا تحاول استرجاع الحكومة الشرعية فى النيجر

النيجر
النيجر

قال الدكتور فرانك فارنيل، أستاذ زائر للشئون الدولية، إن فرنسا في الوقت الراهن تتخذ بعض المواقف التي من شأنها أن تحد من الموقف من خلال القنوات الدبلوماسية في النيجر، لافتاً إلى أن فرنسا تحاول استرجاع الحكومة الشرعية في النيجر. 

وأضاف فارنيل خلال مداخلة  ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا في حاجة أيضًا إلى تفهم الموقف منذ البداية، لافتًا إلى أننا نواجه مرحلة تمرد تؤثر على حياة كافة المواطنين في البلاد والتي تؤدي إلى الكثير من المصاعب، حيث بدأت بعض التوترات منذ الانتخاب الأخير لرئيس البلاد، وبالتالي فإن موقف فرنسا أنها تحاول تعزيز كافة الإجراءات القانونية لاستعادة الحكومة الشرعية.

وأوضح أستاذ الشئون الدولية أن هناك احتمالا للعمل عن كثب في الاتجاه الذي من شأنه أن يدعم عودة الرئيس المنتخب إلى موقعه وإلى سلطته، وبالتالي يمكن النظر إلى تمكين النساء وتمكين الحكومات وتعزيز قطاع التعليم في البلاد، ووضع صفقات جديدة من أجل الاستثمار الجديد والمستدام في البلاد.

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