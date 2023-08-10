الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: الأتراك تعلقوا بالإذاعة المصرية وخاصة أم كلثوم وعبدالوهاب

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن كواليس معرض الفن التشكيلي في فعالياته الفنية والثقافية.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن دول الشرق الأوسط مثل العراق والجزائر تبرز التأثير المتبادل في الموسيقى العربية بشكل خاص وكذلك الموسيقى التركية.

وأضافت أن الأتراك الذين عاشوا بين مصر وتركيا ما بين القرن السابع كان لهم بصمة خاصة على الموسيقى العربية وكذلك الموسيقى العربية كان لها تأثير واضح على الموسيقى التركية.

وأشارت إلى أنه رغم تغير طبيعة العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية فإن الموسيقى وقفت في المنتصف باعتبارها من الثقافات التي يجتمع عليها الشعبين للاستماع للموسيقي بمشاعر واحدة.

 وأكدت أن الأتراك تعلقوا بالإذاعة المصرية وخاصة الفنان الراحل عبدالوهاب وأم كلثوم، وهذا الأمر الذي أدي إلى انتشار الأفلام المصرية في تركيا.

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