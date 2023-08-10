لا يفوتك هذا المساء| تراجع معدلات التضخم خلال يوليو.. وحقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

على مدار الساعات الأخيرة ازداد الحديث عن «ارتفاعات كبيرة» فى أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسى الجديد، حتى قال البعض إن سعر بعض منها وصل إلى أكثر من ٩٠٠ جنيه للكتاب الواحد.

وتداول عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى هذه الأرقام، معربين عن استيائهم منها بشكل كبير، خاصة مع الاعتماد عليها من قبل غالبية الطلاب فى مختلف المراحل الدراسية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4472574

الحشاشين.. حكاية أكثر الفرق إثارة للجدل والغموض فى التاريخ الإسلامى

جاء إعلان النجم كريم عبدالعزيز عن بدء تصوير مسلسله الجديد «الحشاشين»، المقرر عرضه فى رمضان ٢٠٢٤، ليثير حماسة متابعيه، انتظارًا لهذا العمل الذى يدور حول واحدة من أكثر «الفرق الإسلامية» إثارة للجدل والغموض فى التاريخ.

وشارك الفنان كريم عبدالعزيز جمهوره صورة من كواليس المسلسل الجديد، عبر حسابه الرسمى فى «إنستجرام»، ظهر خلالها بـ«لوك» مختلف مناسب لشخصية «حسن بن الصباح»، المقرر أن يؤديها فى المسلسل. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4472579

البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم إلى 40.7 % خلال يوليو الماضي

أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.7 % خلال يوليو الماضي مقابل 41.0% في يونيو السابق عليه.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4472555

معهد بحوث الإلكترونيات يبتكر جهاز لتوفير الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ودورها فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تجديد حبس المتهمين بقتل شاب لسرقته بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزاوية الحمراء حبس المتهمين بقتل شاب طعنا لسرقته بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنا بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4472612

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع مهند لاشين لاعب فيوتشر

أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعبه السابق مهند لاشين قادمًا من صفوف نادي فيوتشر وفق أولى مراحل اتفاق تعاون مشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعتبر مهند لاشين من أهم لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولاعب دولي في صفوف المنتخب الوطني الأول، وعودته لبيراميدز بمثابة إضافة كبيرة لخط الوسط. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4472621

إقالات وخسائر.. باريس سان جيرمان يبلغ مبابي بعواقب حال رحيله "مجانًا"

كشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجاه رغبة كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في تقرير نشرته اليوم أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه لا يفضل الرحيل خلال الانتقالات الجارية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4472572