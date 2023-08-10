الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إقالات وخسائر.. باريس سان جيرمان يبلغ مبابي بعواقب حال رحيله "مجانًا"

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجاه رغبة كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في تقرير نشرته اليوم أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه لا يفضل الرحيل خلال الانتقالات الجارية، اقرأ هنا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي أبلغت مبابي أنه في حالة تمسكه بموقفه بالرحيل مجانًا في نهاية الموسم المقبل سيضطر النادي إلى بيع بعض اللاعبين المهمين في الفريق.

كما سيضطر النادي لمراجعة سياسة اندماج لاعبي الأكديمية مع النادي، ومن المحتمل أن يبدأ النادي في موجة من إقالة بعض من موظفي النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي وجه رسالة من عواقب اقتصادية كبيرة للنادي في حالة رحيله بدون مقابل.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

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