مبابى يُبلغ باريس سان جيرمان بموقفه النهائى

أبلغ كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، إدارة ناديه بموقفه من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي أخبر ناصر الخليفي بالأمس بأنه يرغب في البقاء مع باريس حتى نهاية الموسم المقبل.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو، في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة باريس أبلغت مبابي بأنه سيكون محرومًا من المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل في حالة تمسكه بقراره.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن حتى الآن لم يتقدم النادي الإسباني بعرض رسمي للحصول على خدماته، خاصة أن عقد مبابي مع النادي الباريسي سينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو السبب الذي يدفع ريال مدريد لعدم التقدم بعرضه والانتظار حتى نهاية الموسم المقبل لضمه مجانًا.