الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم إلى 40.7 % خلال يوليو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.7 % خلال يوليو الماضي مقابل 41.0% في يونيو السابق عليه.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهرياً بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1% في يونيو 2023.

بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

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