الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع مهند لاشين لاعب فيوتشر

مهند لاشين
مهند لاشين

أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعبه السابق مهند لاشين قادمًا من صفوف نادي فيوتشر وفق أولى مراحل اتفاق تعاون مشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعتبر مهند لاشين من أهم لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولاعب دولي في صفوف المنتخب الوطني الأول، وعودته لبيراميدز بمثابة إضافة كبيرة لخط الوسط.

ومهند لاشين مواليد 29 مايو 1996 وبدأ مشواره في النادي الإسماعيلي، ولعب من قبل في صفوف نادي بيراميدز بمسماه القديم، منذ عام ٢٠١٦، ثم انتقل بعدها إلى طلائع الجيش ثم لمع نجمه مع فيوتشر خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددا إلى نادي بيراميدز مرة أخرى.

ولعب مهند لاشين 147 مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها ٦ أهداف وصنع ٥ أهداف أخرى، ولعب في كأس مصر ١٠ مباريات وصنع هدفا، ولعب كذلك ٩ مباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا، كما لعب السوبر المصري مرة واحدة وتوج باللقب مع نادي طلائع الجيش.

وسجل مهند لاشين حضوره الدولي الأول بقميص منتخب مصر يوم 30 سبتمبر 2021 في مباراة ليبيريا الودية، ولعب بقميص الفراعنة حتى الآن ١٠ مباريات.

 

بيراميدز مهند لاشين فيوتشر الدورى المصرى

الأكثر قراءة

متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

بتوجيهات رئاسية.. البنك الزراعى يُعلن عن تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين

مهرجان العلمين.. بدء توافد جمهور حفل بهاء سلطان وكارول سماحة

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

من الرياض.. أبطال «ع الزيرو» يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟