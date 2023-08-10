تجديد حبس المتهمين بقتل شاب لسرقته بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزاوية الحمراء حبس المتهمين بقتل شاب طعنا لسرقته بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنا بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني ومصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهمين، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، واقتيادهما لديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.