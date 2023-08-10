الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد لورنسيوس رئيس الشمامسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية، بذكرى القدّيس الشهيد لورنسيوس رئيس الشمامسة الذي كان رئيس شمامسة الكنيسة الرومانية، وقيّم الكنيسة وعائل الفقراء. استشهد سنة 258 .

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن متى جاء المخلّص؟ هو لم يأتِ في بداية الزمان، ولا في وسطه، بل في مِلئِهِ. هو لم يفعل ذلك دون سبب. إنّما كان ذلك بكلّ حكمة، إذ ارتأت الحكمة الإلهيّة التي لم تكن تجهل طبيعة أبناء آدم المائلة إلى الجحود ونكران الجميل، ألاّ تقدّم معونتها الأولى إلاّ عندما يصبح الإنسان بأمسّ الحاجة إليها.

في الواقع، كما ورد في الكتاب المقدّس، "قد حانَ المَساءُ ومالَ النَّهار"، وكادت "شَمْسُ البِرِّ" تتوارى ولم تعد تنشرُ في الأرض سوى نورًا خجولاً وحرارة خفيفة. وبالتالي، تضاءل نورُ معرفةِ الله، وفترت المحبّةُ نتيجةَ تزايدِ الآثام. لم تعد الملائكة تظهر، ولم يعد الأنبياء يعلنون أقوالاً نبويّة. انتهى كلّ ذلك كما لو انتصر اليأس أمام القسوة الشديدة التي أصابت قلوبَ البشر وعنادهم.

عندها، جاء ابنُ الله ليقول: "قُلتُ: هاءَنَذا آتٍ". "نعم، بَينَما كان صَمتٌ هادِئٌ يُخَيّمُ على كُلِّ شيَء وكانَ اللَّيلُ في مُنتَصَفِ مَسيرِه السَّرج، هَجَمَت كَلِمَتُكَ القَديرةُ مِنَ السَّماءِ مِنَ العُروشِ المَلَكِيًة" ..كما قال الرّسول بولس: "فلَمَّا تَمَّ الزَّمان، أَرسَلَ اللهُ ابنَه".