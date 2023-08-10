الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

منتخب مصر هزم جزر
منتخب مصر هزم جزر الفارو في الوقت الإضافي

تأهل منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد للدور نصف النهائي في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري، بعد فوزه على جزر الفارو 38 -34 في مباراة الدور ربع النهائي.

في بداية الشوط الأول تعادل الفريقان 3-3 و6-6 ثم تقدم منتخب مصر بفارق هدفين 8-6 ثم 9-7 في الدقيقة 20 ثم 11- 9 في الدقيقة  25، لكن منتخب جزر الفار ونجح في إدراك التعادل 11 -11 ثم 12 – 12 وانتهى الشوط بالتعادل بنتيجة 13 -13.

في بداية الشوط الثاني تعادل الفريقان 13- 13 و15- 15 ثم تقدم منتخب جزر الفارو 17- 15 ونجح منتخب مصر في التعادل 17 -17.

استمر التعادل 21- 21 و23 -23 في الدقيقة 15. واستمر التعادل 25- 25 في الدقيقة 20 وفي الدقائق الأخيرة تقدم منتخب جزر الفار و 30 – 28، لكن منتخب مصر نجح في إدراك التعادل 31- 31 ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي.

في الشوط الإضاف الأول تفوق منتخب مصر وسجل ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لجزر الفار وأنهاه لصالحه 34 -32. وفي الشوط الإضافي الثاني تقدم منتخب مصر 36 - 33، وأنهى المباراة لصالحه 38 -34.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز أربع مرات في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة قبل مواجهة جزر الفار وهزم اليابان 40 -32 ومنتخب جمهورية التشيك 28- 22 وأيسلندا 33-  30 في الدور الأول وعلى البرازيل في الدور الرئيسي 38 – 23 ونال هزيمة واحدة أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 42- 35.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

بطولة العالم للناشئين لكرة اليد منتخب مصر جزر الفارو زياد حشاد أحمد تغيان

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟