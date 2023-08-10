منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

تأهل منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد للدور نصف النهائي في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري، بعد فوزه على جزر الفارو 38 -34 في مباراة الدور ربع النهائي.

في بداية الشوط الأول تعادل الفريقان 3-3 و6-6 ثم تقدم منتخب مصر بفارق هدفين 8-6 ثم 9-7 في الدقيقة 20 ثم 11- 9 في الدقيقة 25، لكن منتخب جزر الفار ونجح في إدراك التعادل 11 -11 ثم 12 – 12 وانتهى الشوط بالتعادل بنتيجة 13 -13.

في بداية الشوط الثاني تعادل الفريقان 13- 13 و15- 15 ثم تقدم منتخب جزر الفارو 17- 15 ونجح منتخب مصر في التعادل 17 -17.

استمر التعادل 21- 21 و23 -23 في الدقيقة 15. واستمر التعادل 25- 25 في الدقيقة 20 وفي الدقائق الأخيرة تقدم منتخب جزر الفار و 30 – 28، لكن منتخب مصر نجح في إدراك التعادل 31- 31 ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي.

في الشوط الإضاف الأول تفوق منتخب مصر وسجل ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لجزر الفار وأنهاه لصالحه 34 -32. وفي الشوط الإضافي الثاني تقدم منتخب مصر 36 - 33، وأنهى المباراة لصالحه 38 -34.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز أربع مرات في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة قبل مواجهة جزر الفار وهزم اليابان 40 -32 ومنتخب جمهورية التشيك 28- 22 وأيسلندا 33- 30 في الدور الأول وعلى البرازيل في الدور الرئيسي 38 – 23 ونال هزيمة واحدة أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 42- 35.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.