محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة سيدي حنيش الصحية بـ6 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم للخميس، أعمال تطوير وحدة سيدي حنيش الصحية شرق مدينة مرسى مطروح، في إطار استمرار جهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، إن أعمال التطوير تتضمن احلال وتجديد لمبنى الوحدة على مساحة 300م2 على مساحة اجمالية 2280 م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه دعما من وزارة الصحة وتنفيذ هيئة الابنية التعليمية.

وأضاف أن الوحدة بها عيادة استقبال وأسنان وصيدلية وعيادة تنظيم أسرة وتثقيف صحي وتسجيل مواليد وغيرها، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض وتخدم الوحدة الصحية نحو ٣ ألاف نسمة من أهالي القرية والتجمعات.

ووجه محافظ مطروح بأهمية تشغيل الوحدة على مدار الـ٢٤ ساعة مع استقبال المرضى مع جهود التعاون مع المجتمع المدنى والقرى السياحية بالمنطقة لمزيد من تطوير الخدمات الطبية بالوحدة الصحية.

وفي سياق آخر ، كان قد اجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور ابراهيم الدميرى مدير عام طب الأسنان جولة ميدانية ومفاجأة الثلاثاء الماضي، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "مركز السنوسية الطبى ووحدة السادات ووحدة الكيلو ٧ بحى الشروق" التابعة للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

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