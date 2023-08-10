4 عروض "لا تفوت" بمهرجان المسرح المصري الليلة

يستكمل مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، فعالياته اليوم الخميس، ضمن برنامجه الثقافي، بمجموعة من العروض المسرحية.

ونستعرض في السطور التالية، 4 عروض مسرحية ممتعمة لا يمكن أن تفوتها، يقدمها المهرجان الليلة.

"عاصف مطر جدًا" بمسرح الغد

تعرض مسرحية "عاصف مطر جدًا" من إنتاج صندوق التنمية الثقافية، ومن تأليف سامح عثمان، وإخراج محمد مرسي، وذلك بقاعة مسرح الغد، في تمام الساعة 6 مساءً.

"المنفى" على مسرح الطليعة

وفي السادسة مساءً، يعرض بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة، مسرحية "المنفى"، والعرض المسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب فى المنفى‏" كتابة أحمد عصام، إعداد موسيقي مصطفى مجدي، ديكور محمد طلعت، استعراضات إبراهيم كابو، ‏ملابس مكياج دينا عمران مخرج منفذ أحمد الرمادي.

"خطة كيوبيد" على مسرح السلام

تعرض مسرحية "خطة كيوبيد" الليلة، بقاعة يوسف إدريس، على مسرح السلام، في تمام الساعة 8 مساءً، من إخراج أحمد فؤاد، والمسرحية تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي عن الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبي، والمسرحية من إخراج أحمد فؤاد، وتأليف وأشعار عبد الله الشاعر، وبطولة عبد المنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن.

"استدعاء ولي أمر" بـ الهناجر للفنون

تعرض مسرحية "استدعاء ولي أمر"، بمركز الهناجر للفنون، في تمام الساعة 10 مساءً، والعرض المسرحي من تأليف محمد السوري وإخراج زياد هاني، وتثميل نخبة من النجوم الشباب من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، ومسرح جامعة عين شمس، وهم مصطفى رأفت ومصطفى سعيد ونانسي نبيل وبتول عماد لمياء الخولي وأدهم هاني و ميسرة ناصر ومونيكا هاني وعمر عادل ولؤي سامي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتانطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويقبل الكثير من محبي المسرح على هذا الحدث الفني، من خلال الندوات والورش التعليمية والعروض المسرحية المشاركة سواء من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، كما يعمل المهرجان على تشجيع المواهب الشابة والمبدعين.