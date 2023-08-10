"أشادت بها أكبر مجلة علمية".. تفاصيل نجاح عملية لطفلة من كازاخستان

كشف الدكتور عمرو لاشين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تفاصيل نجاح عملية لطفلة من كازاخستان أشادت بها أكبر مجلة علمية.

وقال “لاشين” خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، إن الطفلة كازاخستانية الجنسية وتبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت تعاني نزيف شرجي متكرر، متابعا: "دخلت الطوارئ وبعد الكشف عليها أظهرت استقرارا في علاماتها الحيوية، ولا تعاني أنيميا.

وأضاف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "اتحجزت في المستشفى، وأجريت عملية المنظار لها، وظهر عيب خلقي في الأوعية الدموية التي تغذي جدار القولون، وهذا هو سبب النزيف"، متابعا: "الحمد لله نجحنا في وقف النزيف، ولم تكن الطفلة في حاجة لإجراء جراحة بعدها".

وأشار "لاشين"، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغييرا في المجال الصحي، حيث فعلت دور الإحالة الفورية لتلقي الخدمة، والتعرف على التاريخ المرضى من خلال قاعدة البيانات، موضحا أن أبرز العمليات الجراحية التي جرت عند تفعيل المنظومة هي قسطرة القلب، والمناظير، والجهاز الهضمي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي في إجراء عملية نادرة، لم يُسجل منها عالميًا إلا 5 حالات فقط حتى الآن؛ مشيرة إلى نشر العملية بأكبر مجلة علمية عالمية Springer، وهو ما يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تمكن من وقف نزيف من خلال منظار لطفلة من دولة كازاخستان، وذلك باستخدام تقنية الـ Hemostatic Endoclip بدلًا من الجراحة المفتوحة، وذلك لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء.

وذكرت أن التقنية المستخدمة في عملية إيقاف النزيف المتكرر للطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، تعد من أحدث التقنيات العالمية، حيث تم إجراء العملية للطفلة خلال 60 دقيقة فقط، وتمكن خلالها الفريق الطبي من الوصول لسبب النزيف واستخدام تقنية من أحدث تقنيات مناظير الجهاز الهضمي وتركيب ما يسمى بالـ Hemostatic Endoclip بواسطة منظار القولون الحديث.