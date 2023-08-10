"إيتيدا" تُطلق ندوة جديدة حول "نماذج البيانات الكبيرة"

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة مجانية حول المحادثة مع البيانات، وذلك يوم 14 أغسطس بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة ندوات SECC Tech Nights، تبدأ الندوة في السادسة والنصف مساءً.



وتتناول الندوة نماذج اللغات الكبيرة وحالات استخدام المحادثة مع الملفات وقواعد البيانات، باستخدام نموذج المحولات التوليدية المُدربة مسبقًا (GPT) الخاص بخدمة مايكروسوفت آزور أوپن إيه آي (Microsoft Azure OpenAI) وكذلك أداة LangChain لبناء التطبيقات المدعومة بنماذج اللغات الكبيرة. وضبط نماذج اللغات الكبيرة مع البيانات، والقدرة على المحادثة مع البيانات تجذب في الوقت الحالي انتباه العديد من المنظمات.



وتعد أداة LangChain مكتبة برمجية قوية ومفتوحة المصدر تم تطويرها لتعزيز قابلية استخدام نماذج اللغات الكبيرة وإمكانية الوصول إليها وتعدد استخدامها، مثل GPT-3 وتمثيلات التشفير ثنائي الاتجاه من المحولات (BERT) وغيرها. وتقدم أداة LangChain نهجًا مفيدًا للتعامل مع البيانات النصية، إذ تتضمن الخطوة الأولية المعالجة المستبقة للمجموعة الكبيرة عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر.



وسلسلة SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.



جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.