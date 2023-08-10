الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تُطلق ندوة جديدة حول "نماذج البيانات الكبيرة"

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة مجانية حول المحادثة مع البيانات، وذلك يوم 14 أغسطس بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة ندوات SECC Tech Nights، تبدأ الندوة في السادسة والنصف مساءً. 

وتتناول الندوة نماذج اللغات الكبيرة وحالات استخدام المحادثة مع الملفات وقواعد البيانات، باستخدام نموذج المحولات التوليدية المُدربة مسبقًا (GPT) الخاص بخدمة مايكروسوفت آزور أوپن إيه آي (Microsoft Azure OpenAI) وكذلك أداة LangChain لبناء التطبيقات المدعومة بنماذج اللغات الكبيرة. وضبط نماذج اللغات الكبيرة مع البيانات، والقدرة على المحادثة مع البيانات تجذب في الوقت الحالي انتباه العديد من المنظمات.

وتعد أداة LangChain مكتبة برمجية قوية ومفتوحة المصدر تم تطويرها لتعزيز قابلية استخدام نماذج اللغات الكبيرة وإمكانية الوصول إليها وتعدد استخدامها، مثل GPT-3 وتمثيلات التشفير ثنائي الاتجاه من المحولات (BERT) وغيرها. وتقدم أداة LangChain نهجًا مفيدًا للتعامل مع البيانات النصية، إذ تتضمن الخطوة الأولية المعالجة المستبقة للمجموعة الكبيرة عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر.

وسلسلة SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

الأكثر قراءة

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟