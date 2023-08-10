الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة عمل للمزارعين للتوعية بأهمية تحديث نظم الري بالأراضي الطينية القديمة

ندوة وورشة عمل
ندوة وورشة عمل

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بالرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وأيضا تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارعين.


نشر فكر الري الحديث بين المزارعين والمنتفعين 

وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائى بشرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ندوة وورشة عمل فى مجال نشر فكر الري الحديث بين المزارعين من أعضاء رابطة شندوره علي ترعه السويس، تحت إشراف المهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه، وذلك بهدف التعرف على طرق الرى الحديث لروابط مستخدمى المياه، وإيضاح أهمية مشروعات التحول الى نظم الرى الحديث بالتنقيط والرش في ترشيد استهلاك المياه أثناء فترات رى المحاصيل الزراعية خاصة البساتين والفاكهة.

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كما استعرضت ورشة العمل أهم المشكلات التي تواجه الروابط وحسم تلك النزاعات والمشكلات، وأيضًا إلى استعراض أمثلة للتطبيق بالأراضي الطينية القديمة وعرض مميزات هذه النظم وسهولة تطبيقها، مع شرح أدوار ومسئوليات أعضاء مجلس إدارة الرابطة وفق القانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

كما تم تنظيم زيارة حقلية برفقة أعضاء مجلس إدارة رابطة  شمندورة الى مزرعة المزارع نادي صبحي فهمي بمساحه 13 فدان علي ترعه السويس للتعرف على شبكات الرى الحديث ومحطة الطاقه الشمسية والمقامة منذ عام 2016 بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، بحضور المهندس عبده أحمد سليمان وكيل إدارة التوجيه والإرشاد المائي، والمهندس عصام عبدالحي غالي، والمهندسة مروة السيد مديرة هندسة السويس والدكتورة حنان عبداللطيف، مديرة الإدارة الزراعية، والمهندسة سامية حسان طايع مدير إدارة التعاون الزراعي.

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