وزير الري يتابع أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة.. والتنسيق في برامج بناء القدرات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، وتم خلال الإجتماع إستعراض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بناءا على توصيات إجتماع الجمعية العمومية للمجلس والتى عقدت خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣ .

كما تم مناقشة التنسيقات التى تمت مؤخرا مع العديد من الدول الافريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية ، كما تم خلال الإجتماع بحث آلية حصر الإحتياجات التدريبية للدول الإفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى .

كما تناول الإجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات "الإسبوع العالمي للمياه" والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من ٢٠-٢٤ اغسطس المقبل .

كما تم إستعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الافريقية في هذا القطاع الهام .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للسيد الوزير ، والدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى، و الدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ، و المهندسة سماء عبد المجيد مدير عام التعاون الاستراتيجى بقطاع شئون مياه النيل، والمهندسة ايناس عبد الحليم مدير عام المنظمات بقطاع مياه النيل، و المهندس مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .