"الرى": مشروع التبطين يستهدف تحسين شبكة الترع بأنحاء محافظات مصر

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خطة قومية لترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات ومنها رى الأراضى الزراعية، بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة.

يأتى ذلك فيما واصلت الإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الخميس، أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع، ومنها ترعة بني خالد بطول إجمالى 12,190 كيلو متر التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، وذلك في إطار خطة تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى المحاصيل الزراعية وحسن إدارة الموارد المائية حفاظًا عليها من الهدر.

كما تمت متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة مشال، وأيضًا امتداد ترعة الباتونية، من تنفيذ شركة الرى للأشغال العامة تحت إشراف الإدارة العامة لري الغربية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة تنفيذ أعمال التبطين.

تحسين شبكة الترع بأنحاء محافظات مصر

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع القومي في تحسين شبكة الترع بأنحاء محافظات مصر، وأيضًا الحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الرى، لافتًا إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلًا.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع في تحسين البيئة والحد من التلوث، وتحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بمناطق التأهيل.