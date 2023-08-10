الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية 2023| موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

النصر السعودي
النصر السعودي

أصبح البحث عن موعد نهائي البطولة العربية للأندية "2023"، هو الأكثر تداولا على محركات البحث جوجل، على مدار الساعات الأخيرة.

نهائي البطولة العربية 2023

ويأتي ذلك، نظرا لتواجد فريقين سعوديين في النهائي، وهم الهلال “الزعيم”، والنصر “العالمي” الذي يضم بين صفوفه البرتغالي الدولي وقائد منتخب بلاده “كريستيانو رونالدو” والسنغالي الدولي “ساديو ماني”، قائد منتخب أسود التيرانجا.

وتترقب جميع جماهير الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، موعد هذه المواجهة المرتقبة بشغف وحماس شديد، لمعرفة الفريق المتوج بـ"لقب كأس الملك سلمان للأندية 2023".

موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تختتم منافسات كأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية 2023"، في تمام التاسعة مساء بعد غد السبت، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، بمواجهة سعودية خالصة تجمع بين الزعيم "الهلال"، والعالمي "النصر".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSCHD  السعودية، الناقل الرسمي والحصول على كافة حقوق بث منافسات البطولة بشكل حصري.

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مشوار الهلال إلى نهائي البطولة العربية 

واستهل الهلال مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، ثم الهزيمة أمام السد القطري  بنتيجة 3/2، والفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2/1، جعلته يحتل المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

بينما في دور الثمانية، أطاح بمواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1، ثم الشباب السعودي بالأمس بنفس النتيجة أيضا.

مشوار النصر إلى نهائي البطولة العربية

أما النصر فقد جاء في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، من الفوز على اتحاد المنستيرى التونسي 4/1، والتعادل السلبي مع الشباب بدون أهداف والتعادل الإيجابي مع الزمالك بنتيجة 1/1، خلال مرحلة المجموعات.

بينما في دور الثمانية تمكن من إقصاء الوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، ثم الفوز بالأمس على الشرطة العراقي بهدف نظيف، سجله الدون كريستيانو رونالدو.

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