الهلال يتحدى النقص العددى ويبلغ نهائى كأس الملك سلمان بثلاثية فى الشباب

تحدى الهلال السعودي النقص العددي في صفوفه، وصعد للمباراة النهائية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على مواطنه الشباب، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وافتتح الهلال التسجيل مبكرًا عن طريق محمد كنو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضطر الفريق الأزرق للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه عبدالله المعيوف في الدقيقة 25، بعد تعمده لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، خلال انفراد لفريق الشباب.

ورغم النقص العددي، عزز الهلال من تقدمه، بعدما أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما قلص الشباب الفارق عقب تسجيل الكولومبي جوستافو كويلار هدفا للفريق الأبيض في الدقيقة 56.

بينما حاول الشباب إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، أنهى عبدالله الحمدان المباراة عمليًا، عقب تسجيله الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وضرب الهلال موعدًا في الدور النهائي للبطولة، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، مع غريمه التقليدي النصر السعودي، الذي حقق فوزا صعبا 1 / صفر على الشرطة العراقي في وقت سابق اليوم، بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى للمسابقة.