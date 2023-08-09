الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية.. الإماراتي عادل النقبي يدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي

الحكم الإماراتي عادل
الحكم الإماراتي عادل النقبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم تحكيم مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي بالبطولة العربية للأندية "2023".

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

وتنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، منافسات دور نصف النهائي بالبطولة العربية للأندية "2023"، وذلك عندما يلتقي النصر السعودي مع الشرطة العراقي، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز "المحالة".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية بجميع قنواتها المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات كأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية 2023".

حكام مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

ويقود مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية، الحكم الإماراتي عادل النقبي حكما للساحة، ويعاونه جاسم عبد الله حكم مساعد أول، وعلي النعيمي حكم مساعد ثان، وأحمد العلي حكما رابعا، بينما يتولى تقنية الفيديو AVR عمار الجنيبي ويساعده عبد الهادي العنزي.

وكان الشباب تمكن من خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بكأس الملك سلمان للأندية “2023”، على حساب فريق الوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، أما الهلال فأطاح بمواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1.

ديربي سعودي بالبطولة العربية 

وفي السياق ذاته، تقام المباراة الثانية من منافسات المربع الذهبي للبطولة العربية، في تمام التاسعة ليلا، حيث تجمع بين الهلال ومواطنه الشباب، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية" في “ديربي السعودية”، ويقودها تحكيميا المصري الدولي أمين عمر للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال، حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه، حكم مساعد ثان، والموريتاني دحان بيدا، حكما رابعا.

بينما يتولى تقنية الفيديو VAR المصري محمود عاشور، ويساعده محمد عبد الله، من السودان.

موعد المباراة النهائية بالبطولة العربية للأندية "2023"

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة العربية للأندية "2023"، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري.

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