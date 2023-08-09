مدرب النصر يطالب بضرورة التعاقد مع مدافع مميز

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي لكرة القدم، أنه تحدث مع إدارة النادي على ضرورة التعاقد مع مدافع مميز خلال الأيام القادمة.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، إنه يرى ضرورة التعاقد مع مدافع كون منافسات الموسم الجديد ستكون طويلة.

وصعد النصر للمباراة النهائية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على الشرطة، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وأشاد كاسترو بالمستوى الذي قدمه لاعبوه أمام الشرطة خاصة في الشوط الأول الذي خلق فيه اللاعبون فرصًا عديدة للتسجيل.

وأرجع مدرب النصر تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني، نتيجة وجود مشاكل تتعلق باللياقة كون اللاعبون أدوا مباريات كثيرة في الفترة الأخيرة.

يلتقي النصر في النهائي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الشباب والهلال.