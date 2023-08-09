رونالدو يقود النصر لنهائى البطولة العربية بالفوز على الشرطة العراقى

تأهل النصر السعودي إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 "البطولة العربية"، وذلك بفوزه الصعب على الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

فريق النصر كان متسيدًا لأحداث المباراة، لكنه وجد نفسه أمام صلادة دفاعية من لاعبي الشرطة.

وكاد تاليسكا أن يسجل هدفًا مبكرًا لـ النصر في الدقيقة الرابعة، من متابعة للركلة الحرة التي نفذها مارسيلو بروزوفيتش من الجهة اليمنى، لكن حارس الشرطة تصدى لتسديدته.

وأطلق تاليسكا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22، تصدى لها حارس الشرطة ببراعة.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لـ النصر في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله مارسيلو بروزوفيتش، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 34، أطلق أليكس تيليس تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، هيأ السنغالي ساديو ماني الكرة لـ رونالدو داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير علت العارضة.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الأول لـ النصر في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني، ليرفع عدد أهدافه في البطولة إلى 4 أهداف، متصدرًا جدول ترتيب الهدافين.

وتصدى نواف العقيدي حارس مرمى النصر لانفراد أحمد فرحان في الدقيقة 90، ليحافظ على انتصار فريقه وتأهله إلى المباراة النهائية.

بذلك، ينتظر النصر الفائز من مباراة الهلال السعودي ضد مواطنه الشباب، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

يُذكر أن النصر تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الرجاء المغربي في دور الربع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان النصر قد تعادل مع الزمالك بهدف لمثله في دور المجموعات.