الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها حفل فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولى.. أجندة الدستور الثقافية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

يحتشد اليوم الخميس 10 أغسطس، بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بين العروض المسرحية والموسيقية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

 

ففي الحادية عشرة صباحا تحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، ختام فعاليات برنامج "أجازة سعيدة"، التى نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية للأطفال بمناسبة الإجازة الصيفية بسينما الهناجر التابعة للصندوق.

وتتضمن عرض مجموعة من الأفلام للأطفال: "ناقة سيدنا صالح 25" (مصر)، "بكرة أحلى" (مصر)، "هدية رأس السنة" (اليونان)، "نيرفانا وكباب" (اليابان)، يعقب عروض الأفلام ورشة "أساور وميداليات بالمكرمية".

 

ــ سينما عاطف الطيب بالهناجر

كما تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية، في الخامسة مساء، أمسية جديد من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس 17 أغسطس بمركز الحرية بالإسكندرية.

 

ــ قراءات قصصية بمركز جمال عبد الناصر

وفي السادسة مساء، ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية قراءات قصصية ضمن اللقاءات الشهرية للبيت.

تدير الأمسية الناقدة الكاتبة ريم أبوالفضل، ويشارك بها مجموعة مؤسسي البيت وبحضور بعض الكتاب المهتمين بفنون القصة وعدد من المثقفين؛ وتتطرق الأمسية إلى قوالب فنية وأدبية متنوعة من الجانب الأدبي القصصي، بجانب الاحتفاء بالوجوه الواعدة في عالم الكتابة، التي رفدت إلى الساحة الأدبية بدماء جديدة من كتاب القصة القصيرة.

 

ــ مسار جديد وقيم التعافي بمكتبة مصر العامة

كما تنظم مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان “قيم التعافي”، التي يقدمها دكتور أحمد فراج، أخصائي الصحة النفسية، ويتحدث عن مفهوم التعافي، من أي شىء نتعافي، التعافي الجهري والتعافي الخفي، قصص للتعافي، طرق الوصول، قيمة من قيم التعافي وغيرها.

 

كما تحتضن مكتبة مصر العامة أيضا في الخامسة مساء، لقاء بعنوان “مسار جديد”، والذي تقدمه استشاري الصحة النفسية عبير عبدالرحمن، حيث تتحدث عن كيفية التغلب علي ضغوط الحياة النفسية والاجتماعية والعصبية ومحاولات التخلص منها.

 

ــ ميكرفون المواهب الشابة ببيت السناري

وفي الثامنة مساء، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل موسيقي فني، تحت عنوان “ميكرفون 15”. ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين: أحمد الجمل ومصطفى أسامة وشريهان عرفة وخلف جابر وفوكس وبولا سامح.

 

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأغاني والقصائد النابعة من التراث، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل بعبق التاريخ، لتعطي أنغاما خاصة وألحانًا تثير في نفس المتلقي الشعور بعمق الكلمة ورشاقة المبنى وجلال المعنى.

 

ــ مناقشة ديوان “ديجافو”

وفي السادسة مساء، يحتضن المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "ديجافو"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للشاعرة الدكتورة عبير الفقي.

 

ويناقش الديوان كل من: الشاعر عمر شهريار، والفنان التشكيلي مجاهد العزب، ويدير الأمسية الناقد الدكتور رضا عطية.

 

ــ تجربة أحمد الشهاوي بمركز اللغة والثقافة

وفي نفس التوقيت، السادسة مساء، يحل الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، في ضيافة مركز اللغة والثقافة، وحوار حول تجربته الإبداعية والشعرية. يدير الأمسية ويناقش الشهاوي الإعلامي حازم البهواشي.

 

ــ أنشطة مكتبة الإسكندرية

وفي الثانية ظهرا، تعقد بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان “الحياة الإيجابية”، من تقديم الدكتور محمد السيد عبدالحميد، استشاري الصحة النفسية ودكتوراه بعلم النفس.

 

وفي الخامسة مساء، وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، تعقد ورشة مع الفنان حازم الويفي حول كتابة الأغنية، وذلك بقاعة اجتماعات “C”.

 

وفي الثامنة والنصف، يحتضن المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية حفلا فنيا موسيقيا، الذي تحييه فرقة “جدل” الأردنية، ضمن حفلات وأمسيات مهرجان الصيف الدولي.


ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

حيث تبدأ العروض في السادسة مساء، علي خشبة مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، والعرض المسرحي “الملتقي”. وفي نفس التوقيت، السادسة مساء، يحتضن مسرح الغد عرض “عاصف ممطر جدا”. 

 

وفي الثامنة مساء تحتضن قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني عرض “خطة كيوبيد”. وفي العاشرة مساء، عرض “استدعاء ولي أمر”، بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

بينها حفل فرقة جدل الأردنية بمهرجان الصيف الدولي أجندة الدستور الثقافية سينما عاطف الطيب المهرجان القومي للمسرح المصري أنشطة صندوق التنمية الثقافية مكتبة الاسكندرية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب المركز الدولى للكتاب

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