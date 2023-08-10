الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ"الشاهد": كان هناك مخزن أسلحة كبير داخل "مول" تم سحبها قبل فض اعتصام رابعة بساعات

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن اعتصام رابعة كان به حالة من حالات التنويم المغناطيسي، لافتًا إلى أن الإخوان غرروا بالناس، وجاءوا بالمحبين والسلفيين والتيارات الإسلامية وتركوهم وهربوا من الاعتصام، معقباً: "ياسر برهامي قال معظم الناس اللي ماتت من عندنا". 

وأضاف سامح عيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم عمل لجنة "عمر مروان"، وقلت لهم: “يا جماعة روحوا للجنة تقصي الحقائق، قالوا لا من الممكن أن يقبضوا علينا”.

وأوضح أنه كان يوجد ممر آمن للخروج من اعتصام رابعة، لافتاً إلى أن الرصاص في البداية كان من داخل الاعتصام.

وأشارسامح عيد،  إلى أن الإخواني أحمد المغير، قال بأنه جاء إليهم أوامر قبل فض رابعة من الإرشاد بسحب السلاح، لافتاً إلى أنه بحسب تصريحات المغير كان يوجد مخزن لأسلحة الإخوان في “طيبة مول”، والذي كان يضم كمية من الأسلحة جاء أوامر بسحبها قبل فض اعتصام رابعة بساعات. 

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