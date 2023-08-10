الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: كييف ستتخذ قرار عقد اجتماع بوتين وزيلينسكى فى دبى

زيلينسكى وبوتين
زيلينسكى وبوتين

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن كييف هي من ستتخذ القرار بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس بوتين وزيلينسكي في دبي، على هامش قمة المناخ المقبلة.

 

وتدعي الإدارة الأمريكية أن القرار بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات، ستتخذه كييف.

 

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فإن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات مع موسكو.

 

وأوضح ميلر في إفادة صحفية أنه: "بالنسبة لأي اجتماع بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، أود أن أقول إن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي لاتخاذ القرار".

 

وذكرت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستعد لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على هامش قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ الذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي".

 

وبحسب صحيفة "لوريان لوجور"، فقد ناقش الرئيس الإماراتي المبادرة بالتفصيل مع البابا فرانسيس، الذي "أيد الفكرة بحماس"، كما ذكرت أنه قدم فكرته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وافق عليها، وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق الأهداف.

 

ورفض ميلر توضيح ما إذا كانت المبادرة المشار إليها قد تم طرحها بالفعل، أو ما إذا كانت وزارة الخارجية والبيت الأبيض يناقشان ذلك، حيث قال: "فليعلق البيت الأبيض على أي مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع الرئيس".

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