الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شخص بحوزته 3 بنادق آلية وذخائر فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال، من إلقاء القبض على أحد العناصر الخطرة وبحوزته أسلحة آلية وطبنجة وكمية كبيرة من الذخيرة خلال مأمورية استهدفت المتهم بدائرة المركز.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط المباحث الجنائية تفيد تحرك أحد العناصر الإجرامية بنطاق جمعية العاشر من رمضان ومنطقة كيلو 7 وبحوزته أسلحة وذخائر.

وبتكثيف تحريات الرائد سيد نصر الله والنقيب محمود طارق معاونو المباحث الجنائية أسفرت عدة مأموريات عن رصد تحركاته بسيارة دفع رباعي واتخاذه من أحد المناطق الجبلية بدائرة جمعية العاشر ملاذ له للهرب من قوات الشرطة.
ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء منان صلاح وكريم السعدني وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز في ضبط المتهم خلال محاولته الهرب من قوات الشرطة بمنطقة البدراوي بدائرة المركز وبحوزته كمية من الأسلحة.

وأسفرت عملية تفتيش السيارة بعد ضبط المتهم ويدعي رزق.ن.غ 41 سنة مقيم بمنطقة البدراوي بدائرة المركز، عن ضبط 3 قطع آلية وطبنجة وكمية من الذخائر وصلت إلى حوالي 1000 طلقة نارية متعددة الأعيرة.
وتحفظت الشرطة على الأسلحة النارية المضبوطة والذخائر وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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